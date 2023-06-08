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Главы правительств стран ЕАЭС посетили выставку «Евразия – наш дом» в Сочи

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июня 2023, 16:11
Главы правительств стран ЕАЭС посетили выставку «Евразия – наш дом» в Сочи Фото: t.me/Kzgovernment

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов и другие главы правительств, принимающие участие в мероприятиях по линии СНГ и ЕАЭС, ознакомились с экспозицией международной выставки «Евразия – наш дом». Выставка проходит на территории парка науки и искусства «Сириус» в г. Сочи (РФ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

На ней представлены кооперационные проекты во всех сферах экономики между странами ЕАЭС.

От Казахстана в выставке участвуют компании: «Проммашкомплект» – единственное в РК производство цельнокатаных железнодорожных колес;

«Казахстанская агро инновационная корпорация» – выпуск сельскохозяйственной и специализированной техники;

«Карагандинский фармацевтический комплекс» – производство биотехнологических препаратов для лечения социально-значимых заболеваний.

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