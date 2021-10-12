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    23:47, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Главы МВД стран СНГ обсудили борьбу с преступностью в условиях пандемии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 октября в режиме видеоконференцсвязи министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев принял участие в заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На онлайн-встрече присутствовали делегации министерств внутренних дел Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Полиции Армении, а также Исполкома СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений СНГ (БКБОП СНГ) и Антитеррористического центра СНГ.

    Руководители полицейских ведомств рассмотрели приоритетные вопросы сотрудничества в борьбе с преступностью. Также участники обсудили противодействие преступности в условиях пандемии COVID-19, оперативный обмен информацией и опыт по раскрытию и расследованию преступлений, а также усиление взаимодействия в борьбе с наркобизнесом, сотрудничество в предотвращении преступлений с использованием блокчейн-технологий и криптовалюты и др.

    По инициативе казахстанской стороны в повестку дня Совета министров внесены вопросы противодействия хищению автотранспорта и интернет-мошенничеству. Ерлан Тургумбаев подчеркнул, что взаимный обмен сведениями, содержащихся в базах данных МВД стран СНГ, позволит эффективно раскрывать угоны, кражи и сбыт похищенных транспортных средств на территории стран участников Содружества.

    Глава МВД Казахстана также призвал участников заседания активизировать взаимодействие в раскрытии преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, отметив, что интернет-мошенничества не имеют границ и наносят серьезный ущерб гражданам. В этой связи требуется консолидация усилий между полицейскими ведомствами и обмен опытом, заявил Ерлан Тургумбаев.

    Кроме того, в своем выступлении министр подчеркнул, что МВД Казахстана эффективно выполняет мероприятия, предусмотренные межгосударственными программами СНГ по вопросам борьбы с преступностью.

    Ерлан Тургумбаев отметил активное сотрудничество в сфере розыскной работы, борьбы с незаконной миграцией, экстремизмом и терроризмом, противодействии наркобизнесу и ознакомил коллег с ходом реформирования казахстанской полиции. По итогам заседания приняты совместные решения по укреплению международного взаимодействия государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью СНГ Правоохранительные органы Интеграция и партнерство
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