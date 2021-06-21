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Главы МИД стран-участниц СНГ прочитали стихи о войне

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Июня 2021, 16:51
Главы МИД стран-участниц СНГ прочитали стихи о войне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министры иностранных дел стран-участниц СНГ отдали дань уважения героизму участников Великой Отечественной, прочитав на родных языках отрывки из стихотворений поэтов о той самой страшной войне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

«22 июня исполняется 80 лет со дня вторжения нацистских армий на территорию СССР и начала Великой Отечественной войны, которая принесла огромные страдания в том числе и народу Казахстана. Почти 1,2 миллиона казахстанцев ушли на фронт, более 600 тысяч из них погибли. Сотни тысяч за проявленную в боях храбрость удостоились орденов и медалей, более 500 - звания Героя Советского Союза. Неоценимый вклад в Победу над гитлеризмом внесли труженики тыла. Накануне памятной даты министры иностранных дел стран-участниц СНГ отдали дань уважения героизму участников Великой Отечественной, прочитав на родных языках отрывки из стихотворений поэтов о той самой страшной войне», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram .


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