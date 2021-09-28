Главы МИД стран Тюркского совета обсудили ситуацию в Афганистане
Участники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и координации действий в контексте афганской повестки.
В своем выступлении М.Тлеуберди заявил о готовности Казахстана сотрудничать с тюркскими странами в оказании содействия Афганистану. «Казахстан продолжает вносить свой вклад в международные усилия по стабилизации ситуации в Афганистане, в первую очередь в гуманитарной сфере и при центральной координирующей роли ООН», - сказал глава МИД Казахстана. В этой связи он особо отметил поддерживаемое ООН стремление Казахстана оказывать помощь Афганистану через структуры ООН.
Стороны отметили о необходимости мониторинга за дальнейшим развитием ситуации с учетом рисков распространения терроризма, незаконного оборота оружия и наркотиков, незаконной миграции и потоков беженцев.
По итогам конференции принято совместное заявление, в котором стороны подтвердили важность политического урегулирования афганского вопроса с соблюдением международного гуманитарного права и свою готовность оказать содействие Афганистану в достижении мира, национального согласия, стабильности и развития.