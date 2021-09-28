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    22:48, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Главы МИД стран Тюркского совета обсудили ситуацию в Афганистане

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    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств по ситуации в Афганистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

    Участники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и координации действий в контексте афганской повестки.

    В своем выступлении М.Тлеуберди заявил о готовности Казахстана сотрудничать с тюркскими странами в оказании содействия Афганистану. «Казахстан продолжает вносить свой вклад в международные усилия по стабилизации ситуации в Афганистане, в первую очередь в гуманитарной сфере и при центральной координирующей роли ООН», - сказал глава МИД Казахстана. В этой связи он особо отметил поддерживаемое ООН стремление Казахстана оказывать помощь Афганистану через структуры ООН.

    Стороны отметили о необходимости мониторинга за дальнейшим развитием ситуации с учетом рисков распространения терроризма, незаконного оборота оружия и наркотиков, незаконной миграции и потоков беженцев.

    По итогам конференции принято совместное заявление, в котором стороны подтвердили важность политического урегулирования афганского вопроса с соблюдением международного гуманитарного права и свою готовность оказать содействие Афганистану в достижении мира, национального согласия, стабильности и развития.


    Теги:
    Тюркский мир Международная деятельность МИД РК Афганистан
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