20 Июля 2022 16:01

Главы МИД стран Центральной Азии встретились в Чолпон-Ате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял участие в Совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В мероприятии приняли участие главы МИД Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и посол Туркменистана в Кыргызстане.

Участники обсудили ход подготовки к предстоящей четвертой консультативной встрече глав центральноазиатских государств, которая пройдет в г. Чолпон-Ата 21 июля 2022 года. Главы МИД предметно рассмотрели повестку дня и проекты итоговых документов саммита. Также были обсуждены состояние и перспективы дальнейшего укрепления регионального взаимодействия в торгово-экономической, транспортной, гуманитарной областях и вопросы региональной безопасности.

Министр иностранных дел РК М. Тлеуберди в своем выступлении сообщил, что за последние годы межгосударственное взаимодействие стран ЦА вышло на качественно новый уровень и сделан прорыв в пятисторонних отношениях.

«Казахстан намерен дальше вносить вклад в устойчивое развитие Центральной Азии, укрепление стабильности и безопасности в регионе», - сказал глава МИД РК.

Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась в г. Нур-Султан (Казахстан) в марте 2018 года, вторая – в г. Ташкент (Узбекистан) в ноябре 2019 года, третья – в г. Туркменбаши (Туркменистан) в августе 2021 года.