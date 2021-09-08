Главы МИД стран Центральной Азии приняли совместное заявление о ядерной безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в день подписания Семипалатинского договора, министры иностранных дел стран Центральной Азии приняли совместное заявление по случаю 15-летия подписания Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО), передает МИА «Казинформ».

На сайте Министерства иностранных дел РК приводится текст заявления:

«Мы, министры иностранных дел государств-участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (далее – Договор о ЦАЗСЯО), по случаю 15-летия подписания Договора о ЦАЗСЯО

подтверждая свою приверженность мирному и безопасному миру, свободному от ядерного оружия,

будучи убеждены в том, что создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии представляет собой важный шаг на пути к укреплению процесса разоружения, режима ядерного нераспространения, регионального и международного мира и безопасности, а также развитию сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях и экологической реабилитации территорий, пострадавших от радиоактивного заражения,

приветствуя тридцатую годовщину закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, а также отдавая дань памяти многочисленным жертвам ядерных взрывов и их последствий,

подтверждая общепризнанную и координирующую роль Организации Объединенных Наций в процессе разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения, в том числе в создании зон, свободных от ядерного оружия,

признавая важность углубления сотрудничества между зонами, свободными от ядерного оружия, и проведенной в Нур-Султане 28-29 августа 2019 года встречи представителей существующих зон, свободных от ядерного оружия,

заявляем о нижеследующем:

1. Вновь подтверждаем нашу приверженность историческому по своей значимости Договору о ЦАЗСЯО, подписанному Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан 8 сентября 2006 года в г.Семипалатинск.

2. Подтверждаем важную и решающую роль Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве краеугольного камня международных усилий по предотвращению распространения ядерного оружия и, в конечном итоге, его полной ликвидации, который также является основой по обеспечению ядерного разоружения, нераспространения и использования ядерной энергии в мирных целях. В этой связи, поддерживаем проведение Десятой Обзорной конференции с участием делегатов всех государств-участников ДНЯО и считаем, что Обзорная конференция должна рассмотреть ход выполнения решений предыдущих конференций и определить конкретные задачи на предстоящий период.

3. Заявляем о неизменной поддержке деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в реализации положений ДНЯО, содействии сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии и применении гарантий и контроля над ядерными программами в государствах-членах Агентства. Приветствуем открытие в августе 2017 года на базе Ульбинского металлургического комбината (Республика Казахстан) Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ, предусматривающего новый механизм гарантированных поставок НОУ государствам-членам МАГАТЭ.

4. Призываем государства, перечисленные в Приложении 2 Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), от которых зависит вступление Договора в силу, принять меры по его скорейшему подписанию и ратификации.

5. Отмечаем вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), призванного способствовать реализации статьи 6 ДНЯО. Глубоко символично, что это событие совпало с 15-летием подписания странами региона Договора о ЦАЗСЯО и 30-летием закрытия Семипалатинского испытательного полигона.

6. Подчеркиваем приверженность сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы в интересах региональной и международной безопасности, а также укрепления режима ядерного нераспространения.

7. Приветствуем подписание 6 мая 2014 года государствами, обладающими ядерным оружием, Протокола о негативных гарантиях к Договору о ЦАЗСЯО и его ратификацию четырьмя ядерными державами и настоятельно призываем Соединенные Штаты Америки к скорейшему завершению процесса ратификации данного Протокола.

8. Призываем членов международного сообщества поддержать Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Всеобщая декларация о построении мира, свободного от ядерного оружия», которая будет приниматься на заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и тем самым выразить свою решимость, шаг за шагом, продвигаться к миру, свободному от ядерного оружия.

9. Выражаем заинтересованность в расширении партнерства с существующими зонами, свободными от ядерного оружия, включая подписание Меморандумов о взаимопонимании между ЦАЗСЯО и Африканской комиссией по атомной энергии (АФКОНЕ), а также между ЦАЗСЯО и Организацией по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (ОПАНАЛ), с целью укрепления глобального режима ядерного нераспространения и объединения международных усилий по обеспечению мира и безопасности.

10. Выступаем в поддержку усилий по созданию новых зон, свободных от ядерного оружия, в различных регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке и Корейском полуострове».