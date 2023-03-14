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    18:13, 13 Март 2023 | GMT +6

    Главы МИД Организации тюркских государств соберутся в Анкаре

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице Турции Анкаре состоится заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «16 марта 2023 года в Анкаре состоится заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ). От Казахстана в этом мероприятии примет участие первый заместитель министра иностранных дел Кайрат Умаров», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

    По его словам, участники заседания обсудят вопросы подготовки к предстоящему Саммиту глав государств ОТГ, а также утвердят окончательные проекты документов, планируемых к подписанию главами государств.

    Ранее А. Смадияров сообщил о предстоящем визите в Астану Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.


    Теги:
    Тюркский мир Внешняя политика Казахстана МИД РК Интеграция и партнерство Международная деятельность
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