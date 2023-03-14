Главы МИД Организации тюркских государств соберутся в Анкаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице Турции Анкаре состоится заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 марта 2023 года в Анкаре состоится заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ). От Казахстана в этом мероприятии примет участие первый заместитель министра иностранных дел Кайрат Умаров», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

По его словам, участники заседания обсудят вопросы подготовки к предстоящему Саммиту глав государств ОТГ, а также утвердят окончательные проекты документов, планируемых к подписанию главами государств.

Ранее А. Смадияров сообщил о предстоящем визите в Астану Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.