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    17:34, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Главы МИД Казахстана и Японии провели переговоры в Токио

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    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – По поручению Главы государства заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди прибыл с рабочим визитом в Токио для участия в торжественной церемонии государственных похорон бывшего Премьер-Министра Японии Синдзо Абэ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Сразу по прибытии казахстанской делегации в японскую столицу состоялись переговоры Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Японии Ёшимаса Хаяши. Выразив соболезнования от имени Президента К.Токаева и народа Казахстана, М.Тлеуберди отметил, что С.Абэ был близким другом нашей страны и внес весомый вклад в укрепление взаимоотношений между двумя государствами.

    В ходе переговоров стороны отметили, что за короткий исторический период Казахстан и Япония достигли отношений уровня расширенного стратегического партнерства, и в этом году успешно отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

    Министры также обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, пути расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействие в многостороннем формате. Подробно был рассмотрен график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.


    Фото: пресс-служба МИД РК



    Теги:
    Япония МИД РК Мухтар Тлеуберди Интеграция и партнерство
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