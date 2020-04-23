Главы МИД Казахстана и Узбекистана обсудили вопросы регионального сотрудничества во время пандемии

В ходе беседы обсуждены вопросы предстоящих в мае 2020 года встреч в рамках председательства Узбекистана в СНГ. В этом ключе Казахстан поддержал инициативу Узбекистана по проведению видеоконференции СМИД СНГ.

Отмечена важность координации усилий по минимизации негативных последствий пандемии на экономики двух стран, в том числе необходимость сохранения высоких темпов торгово-экономического сотрудничества и беспрепятственного транзита грузовых автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки.

Отдельно рассмотрена подготовка мероприятий на высшем и высоком уровнях. Подтвержден обоюдный настрой Нур-Султана и Ташкента на поддержание высокого уровня политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.