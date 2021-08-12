Главы МИД Казахстана и Туркменистана провели телефонный разговор
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня по инициативе туркменской стороны состоялся телефонный разговор Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с Заместителем Председателя Кабинета Министров - Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.
В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-туркменского стратегического партнерства. Отдельное внимание уделено взаимодействию по реализации договоренностей, достигнутых в ходе прошедшей 6 августа с.г. в Туркменбаши Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии.
Стороны рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.
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