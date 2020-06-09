Главы МИД Казахстана и России обсудили текущее состояние и перспективы развития партнерства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства в политической, экономической областях, в том числе в транзитно-транспортном, энергетическом и военно-техническом направлениях. Собеседники также рассмотрели вопросы кооперации по линии СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, ООН.

Обсуждены вопросы по подготовке предстоящего визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, М. Тлеуберди и С. Лавров рассмотрели вопросы подготовки к проведению в ноябре текущего года в Кокшетау XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.