-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:54
-
-
-
-
-
-
-
-
Главы МИД Казахстана и Кыргызстана обсудили прохождение грузовиков через границу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
«В ходе разговора обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений. Особое внимание было уделено перспективам развития приграничного сотрудничества, в том числе вопросы прохождения грузового автотранспорта через государственную границу двух стран», - сообщила пресс-служа ведомства в Telegram.
Как отмечается, стороны подтвердили обоюдный настрой Нур-Султана и Бишкека на дальнейшее развитие многопланового политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в духе взаимного уважения, дружбы и добрососедства.
Ранее сообщалось о скоплении автотранспортных средств на автомобильных пунктах пропуска «Карасу» и «Актилек-автодорожный».
- Куда позвонить по правилам регистрации армянских авто в Актобе
- Состоялось очередное заседание Института внешнеполитических исследований
- О возобновлении международных авиаперевозок пока нет и речи – Айжан Есмагамбетова
- Скопление авто: что показал хронометраж на границе с Кыргызстаном
- Вопрос возобновления авиарейсов между РК и Азербайджаном будет рассматриваться после 1 июля
- Казахстан намерен изменить коды аэропортов других городов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана