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Главы МИД Казахстана и Италии провели переговоры

9 Июня 2021, 17:30
Главы МИД Казахстана и Италии провели переговоры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В формате видеоконференции состоялись переговоры Заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Стороны констатировали взаимный интерес к укреплению политического диалога на высоком и высшем уровнях. При этом была подтверждена обоюдная приверженность к дальнейшему развитию сотрудничества в духе стратегического партнерства.

Собеседники провели «сверку часов» по всему спектру двусторонней повестки дня, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Помимо этого, министры обсудили пути активизации межпарламентского диалога и расширения договорно-правовой базы.

По итогам переговоров достигнуты договорённости о взаимном обмене поддержкой кандидатур двух стран в ряде международных организаций.

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