26 Июля 2022 20:30

Главы МИД Казахстана и Грузии провели переговоры в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений и констатировали их поступательное развитие в духе дружбы и взаимного уважения.

Министры обсудили основные направления и перспективы казахстанско-грузинского сотрудничества. Также обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня. В этом контексте министры высоко оценили уровень взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, включая ООН и ОБСЕ. Стороны подтвердили наличие существенного потенциала в торговых отношениях и договорились принять конкретные меры для придания динамики роста объемов и диверсификации номенклатуры товарооборота. Пятикратный рост взаимной торговли, который по итогам первого полугодия 2022 года достиг почти 150 млн. долл. США, – это один из важных рубежей на пути дальнейшей совместной работы.

Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в области транспорта и коммуникаций. Собеседники обсудили вопросы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута с использованием главных казахстанских активов на Южном Кавказе – Батумского нефтяного терминала и порта.

Было подчеркнуто большое значение активизации культурно-гуманитарных связей.





Фото: gov.kz







