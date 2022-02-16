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Главы МИД G7 проведут в Германии срочную встречу по Украине

16 Февраля 2022 13:24
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Главы МИД G7 проведут в Германии срочную встречу по Украине

ТОКИО - МОСКВА. KYODO – ТАСС – КАЗИНФОРМ - Министры иностранных дел Группы семи (G7) на этой неделе планируют провести срочную встречу в Германии. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo, передает МИА «Казинформ».

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Предполагается, что встреча глав внешнеполитических ведомств G7 пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ). По данным правительственных источников агентства, темой встречи должна стать ситуация вокруг Украины. От Японии участие во встрече должен принять глава МИД Ёсимаса Хаяси.

Примерно 35 глав государств и правительств примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля. Ожидается, что США будут представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, германскую делегацию возглавит канцлер Олаф Шольц. Также ожидается участие в конференции президента Украины Владимира Зеленского.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Между тем, как передает ТАСС, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала дикостью даже мысль о войне с Украиной, отметив, что Россия сделает со своей стороны все, чтобы не допустить такого развития событий.

«Наша позиция четко сформулирована главой российского государства: мы со своей стороны сделаем все, чтобы войны с Украиной не было. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда!» - заявила спикер Совфеда в интервью «Парламентской газете», опубликованном в среду на ее официальном сайте.

Она отметила, что Россия и Украина веками жили вместе, в одном государстве, и «связаны тысячами нитей». «Для нас даже сама мысль о войне - абсолютная дикость. Конечно, сейчас отношения между нашими странами, мягко говоря, переживают не лучшие времена. Тем не менее я верю, что любую проблему можно урегулировать мирно, дипломатическими средствами, политическим путем», - добавила Матвиенко.

Она убеждена, что объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет. «И не удивительно, что тема нападения на Украину, которая в последние недели нагнетается Западом с особой силой, не имеет под собой никакой доказательной базы. Одни только сплошные измышления», - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

По ее словам, определенные силы в США и на Западе в целом стремятся втянуть Украину в войну с Россией, «принуждают к ней Киев, накаляя международную обстановку». «Одновременно Североатлантический альянс уже начал военное освоение территории Украины. Полным ходом идет накачка ее вооруженных сил военной техникой, боеприпасами, оружием, в том числе наступательным. Расчет упомянутых сил - на создание очагов нестабильности вокруг российских границ. Ничего нового для нас в такой стратегии нет», - отметила сенатор.

Вместе с тем Матвиенко считает логичным, что в сложившейся ситуации Россия «вынуждена принять меры по укреплению безопасности страны, ее жителей, задействовать весь комплекс мер: политических, дипломатических, военных, информационных». «Что и делается», - сказала она.

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#Россия   #Украина   #Мировые новости  
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