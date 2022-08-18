18 Августа 2022 15:14

Главы МИД ЕС обсудят возможности сокращения выдачи виз россиянам

БРЮССЕЛЬ. ТАСС -КАЗИНФОРМ - Главы МИД ЕС обсудят 31 августа на неформальной встрече в Праге возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз всем гражданам России, за исключением отдельных категорий, речь о полной их отмене не идет. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, передает МИА «Казинформ».

«Вопрос о возможностях организованного совместного значительного сокращении всеми странами ЕС числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз будет внесен рядом государств, в частности, Эстонией и Финляндией на предстоящем «гимнихе» (неформальной встрече глав МИД ЕС - прим. ТАСС). Речь пойдет как об изменении шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку, так и о возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенций», - пояснил дипломат.

«На первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы сокращения в несколько раз количества туристических виз, выдаваемых российским гражданам ежедневно. К этой схеме смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу. Такая система позволит отработать оптимальные формы визовых ограничений, к которым впоследствии смогут присоединиться другие страны Евросоюза», - сказал он.

Полный отказ вряд ли возможен

«Полный отказ от выдачи шенгенских виз вряд ли возможен, поскольку всегда остаются категории граждан, которые такие визы должны получать, например гражданские активисты, представителей оппозиции, журналистов, лиц, которым необходима поездка по гуманитарным нуждам, например, для срочного лечения», - продолжил он. Он отказался комментировать идею заставить всех въезжающих в ЕС россиян подписывать бумагу, что они осуждают спецоперацию России на Украине.

Дипломат также пояснил, что пересмотр шенгенского кодекса - это длинный юридический процесс, который не гарантирует результата, поскольку основные визовые полномочия находятся в руках стран - членов сообщества, а не Брюсселя, поэтому, вероятнее всего, запускать визовые ограничения против России страны ЕС будут на уровне дополнительных межгосударственных договоренностей.

9 августа официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер разъяснила, что визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекращения выдачи, но каждая страна союза может принимать решения по отдельным случаям.

«Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов. Однако страны - члены ЕС могут самостоятельно изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации», - сказала она.

По ее словам, ЕК «находится в контакте со странами ЕС, в том числе с теми, которые намерены ограничить выдачу виз, но не комментирует эти контакты».

Ранее финское внешнеполитическое ведомство объявило о сокращении количества выдаваемых туристических виз для россиян с 1 сентября в 10 раз по сравнению с нынешним уровнем. Как сообщили в посольстве Финляндии в Москве, в визовых центрах в России с 1 сентября будут доступны 500 временных интервалов в день для заявлений на визу, из которых только 20% будут отведены на туристические цели. В посольстве отметили, что в настоящее время финские визовые центры в России принимают около 1 тыс. заявлений в день. Ограничения в выдаче шенгенских виз для россиян также разрабатываются в странах Прибалтики.

При этом ведущие государства ЕС, в частности, Германия, пока с осторожностью рассматривают возможность принятия этой меры, поскольку, такой запрет может стать подтверждением, что санкции ЕС направлены не против руководства России, а против всей страны и ее народа.

Фото: tass.ru