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    11:49, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Главы МИД Центральной Азии обсудили вопросы регионального сотрудничества

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    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» состоялась неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин, Заместитель председателя Кабинета Министров - министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев.

    Стороны обсудили подготовку к предстоящей 6 августа в Туркменистане Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Состоялся обмен мнениями по повестке дня мероприятия, а также по итоговым документам и программе Саммита.



    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Центральная Азия Интеграция и партнерство
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