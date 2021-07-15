Главы МИД Центральной Азии обсудили вопросы регионального сотрудничества

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» состоялась неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин, Заместитель председателя Кабинета Министров - министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев.

Стороны обсудили подготовку к предстоящей 6 августа в Туркменистане Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Состоялся обмен мнениями по повестке дня мероприятия, а также по итоговым документам и программе Саммита.