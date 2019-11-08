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Главы информационных агентств Казахстана и Южной Кореи обозначили перспективы сотрудничества

8 Ноября 2019 15:34
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Главы информационных агентств Казахстана и Южной Кореи обозначили перспективы сотрудничества

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Руководители международного информационного агентства «Казинформ» и южно-корейского агентства «Рёнхап» провели переговоры в рамках 17-го заседания Генеральной Ассамблеи OANA (Организации Азиатско-Тихоокеанских Новостных Агентств), передает МИА «Казинформ».

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Генеральный директор МИА «Казинформ» Аскар Умаров и глава «Рёнхап» Чо Сонг бу (Cho Sung-boo) обозначили перспективы и дальнейшие планы по совместным проектам, а также обновили условия меморандума о сотрудничестве. В рамках переговоров был предложен проект по расширению блока экономической информации и обмена данными в этом направлении между двумя агентствами.

Господин Чо Сонг бу отметил, что Казахстан является очень важной страной для взаимовыгодного сотрудничества как в информационном, так и в культурно-гуманитарном направлениях. Глава южно-корейского агентства «Рёнхап» подчеркнул, что Казахстан рассматривается в качестве лидера в регионе Центральной Азии.

Генеральный директор МИА «Казинформ» Аскар Умаров выразил восхищение теми достижениями, которыми сегодня обладает Южная Корея, и благодарность за поддержку казахской диаспоры в этой стране, которая является мостом сотрудничества между двумя государствами. Глава МИА «Казинформ» также указал на важность визита президента Южной Кореи в Казахстан в мае этого года.

Стороны договорились поддерживать международное сотрудничество и развивать совместные проекты в информационном пространстве.

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Ключевые слова: СМИ, Корея,
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