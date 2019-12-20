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Главы государств согласовали новый состав Коллегии Евразийской экономической комиссии

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
20 Декабря 2019, 19:11
Главы государств согласовали новый состав Коллегии Евразийской экономической комиссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В Санкт-Петербурге в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) утвержден новый состав Коллегии Евразийской экономической комиссии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил армянскую сторону за эффективное председательство в ЕЭК. «У нас действительно отработаны все вопросы, а это вопросы председательства, председателя Коллегии, персонального состава», - отметил он.

Глава Беларуси также представил нового председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, кандидатура которого ранее была поддержана странами-участницами ЕАЭС, а также почетным председателем ВЕЭС Нурсултаном Назарбаевым.

А. Лукашенко предложил провести очередное заседание Высшего евразийского экономического совета в мае 2020 году в Беларуси.

В работе саммита принимают участие Президенты Беларуси, Кыргызстана и России - Александр Лукашенко, Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин, а также Премьер-Министр Армении Никол Пашинян. Казахстанскую сторону представляет Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, который является Почетным председателем ВЕЭС. Кроме того, в работе заседания ВЕЭС в расширенном составе принимает участие Президент Молдовы Игорь Додон.

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