Главы государств подписали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В Санкт-Петербурге по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) подписан ряд соглашений по различным направлениям совместной работы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания ВЕЭС главы государств обсудили вопросы и приняли ряд важных решений в сферах развития евразийской интеграции, общего рынка труда, единого рынка услуг, функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, конкуренции, энергетики и других вопросах.

В том числе, принято Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, которое позволит трудящимся ЕАЭС получать пенсию не только за периоды работы у себя на родине, но и за время трудовой деятельности в других государствах Союза.

Для экспорта пенсий в государство проживания трудящемуся требуется проработать в другом государстве не менее одного года.