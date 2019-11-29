+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -6 °С
USD 386.31 EUR 425.40
RUB 6.03 CNY 54.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Главы государств ЦА высадили саженцы в знак крепкой дружбы

29 Ноября 2019 20:06
Поделиться:
Главы государств ЦА высадили саженцы в знак крепкой дружбы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В знак дружбы и сотрудничества главы государств Центральной Азии, посадили саженцы деревьев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу президента РУ.

Новости по теме

Президент Узбекистана лично проводил в аэропорт лидеров стран ЦА
Президенты стран ЦА почтили память Ислама Каримова Необходимо добиться создания безбарьерной Центральной Азии - Нурсултан Назарбаев Формат Консультативной встречи глав государств ЦА даст новый импульс сотрудничеству всего региона - эксперт

После плодотворных переговоров в рамках Консультативной встречи главы государств Центральной Азии высадили саженцы деревьев на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой.

В пресс-службе отмечают, что эти деревья будут расти и крепнуть, символизируя прочную дружбу и сотрудничество Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Напомним, Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принимает участие во Второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.










Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Центральная Азия, Узбекистан,
Поделиться:

Автор:

Мирас Куандыков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив