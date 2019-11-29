Новости
Главы государств ЦА высадили саженцы в знак крепкой дружбы
29 Ноября 2019 20:06
Поделиться:
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В знак дружбы и сотрудничества главы государств Центральной Азии, посадили саженцы деревьев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу президента РУ.
Новости по темеПрезиденты стран ЦА почтили память Ислама Каримова Необходимо добиться создания безбарьерной Центральной Азии - Нурсултан Назарбаев Формат Консультативной встречи глав государств ЦА даст новый импульс сотрудничеству всего региона - эксперт
После плодотворных переговоров в рамках Консультативной встречи главы государств Центральной Азии высадили саженцы деревьев на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой.
В пресс-службе отмечают, что эти деревья будут расти и крепнуть, символизируя прочную дружбу и сотрудничество Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
Напомним, Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принимает участие во Второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.
Ключевые слова: Центральная Азия, Узбекистан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Президент Узбекистана лично проводил в аэропорт лидеров стран ЦА
- Президенты стран ЦА почтили память Ислама Каримова
- Президенты стран ЦА приняли участие в приеме от имени главы Узбекистана
- Необходимо добиться создания безбарьерной Центральной Азии - Нурсултан Назарбаев
- Глава Таджикистана избран президентом международного фонда спасения Арала
- Кыргызстан принял эстафету в проведении очередной Консультативной встречи
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047