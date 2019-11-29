Главы государств ЦА высадили саженцы в знак крепкой дружбы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В знак дружбы и сотрудничества главы государств Центральной Азии, посадили саженцы деревьев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу президента РУ.

После плодотворных переговоров в рамках Консультативной встречи главы государств Центральной Азии высадили саженцы деревьев на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой.

В пресс-службе отмечают, что эти деревья будут расти и крепнуть, символизируя прочную дружбу и сотрудничество Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Напомним, Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принимает участие во Второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.



































