Главы Госкомиссий по границе Кыргызстана и Таджикистана подписали совместный протокол

НУР-СУЛТАН. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Государственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызстана и Таджикистана сделала совместное заявление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

Пятого июня 2021 года на участке Государственной границы (пограничная точка 12/9 участка «Карамык») состоялась рабочая встреча Государственной комиссии Сторон по делимитации и демаркации Государственной границы Кыргызстана и Таджикистан.

Стороны заявляют, что сложная ситуация, сложившаяся на указанном участке Государственной границы, была решена мирным путем.

Стороны подписали протокол о следующем:

- Отвести пограничные посты на 3 км вглубь с каждой стороны.

- Отвести войска, военные оборудования на места их постоянной дислокации, оставить только штатные пограничные наряды.

- Было принято решение по использованию пастбищ на этом участке.

- Любые действия на Государственной границе должны предварительно согласовываться с сопредседателями Сторон.

- Пограничным нарядам Сторон соблюдать линию поведения.

- В средствах массовой информации передать только согласованную обеими сторонами информацию, согласно принятым решениям ранее подписанных протоколов.

- Поручено руководителям топографических рабочих групп в кратчайшие сроки завершить описание участка Государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан от ПТ №12/2 до ПТ №12/9.

- Сторонам провести разъяснительную работу с населением приграничных сел.

- Стороны договорились строго придерживаться пунктов настоящего протокола.

Руководитель Госкомиссии по делимитации и демаркации Госграницы КР Ташиев К.К.

Руководитель Госкомиссии по делимитации идемаркации Госграницы РТ Ятимов С.С.