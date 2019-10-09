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Главврачи столичных медучреждений будут отвечать на обращения, поступающие в центр iKOMEK109

9 Октября 2019 13:34
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Главврачи столичных медучреждений будут отвечать на обращения, поступающие в центр iKOMEK109

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2019 года в Городской центр iKOMEK109 поступило 241 207 обращений по вопросам здравоохранения, из них 235 519 - консультации, 3 445 – жалобы, 1 660 – инциденты, 523 – благодарность, 60 – предложения, сообщает официальный сайт столичного акимата.

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Как показывает статистика, 24,5% всех обращений, поступающих в центр iKOMEK109, связаны с вопросами здравоохранения. В целях повышения качества оказания медицинских услуг управление общественного здравоохранения города проводит совместную работу с Единым городским центром. Теперь каждый главный врач поликлиники имеет мобильное приложение iKOMEK109 в своих телефонах, где они в онлайн-режиме получают все обращения, касающиеся их медицинского учреждения. Поэтому граждане смогут напрямую получать ответы на волнующие вопросы по медицинскому обслуживанию.

«Миссией Городского центра iKOMEK109 является улучшение качества жизни в городе и повышение качества городских сервисов для жителей. Поэтому мы тесно работаем с каждым ответственным государственным органом и в том числе с управлением здравоохранения для создания комфортной жизни в столице», – отметила руководитель Городского центра мониторинга iKOMEK109 Жаннат Дубирова во время совещания с участием глав медучреждений столицы.

Напомним, мобильное приложение iKOMEK109 позволяет горожанам подать обращения с прикрепление фото-видеоматериала, а также получать статус обращения, подписаться на уведомления, где можно узнать о предстоящих мероприятиях, об отмене занятий в школах, перекрытий трасс и т.д.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Здравоохранение,
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