Главврача областного центра психздоровья осудили за подделку документов в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Главный врач Костанайского центра психического здоровья Владимир Михайленко предстал перед судом за злоупотребление должностными полномочиями, а также за подделку документов. Вместе с ним и несколько его подчиненных -врачи наркологи Евгений Сомусев и Ромуте Маладаускайте, а также лаборант Зада Хакимова. Подсудимым огласили приговор сегодня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рассмотрение дела проходило по двум фактам. Согласно материалам дела, в марте 2023 года патрульными были остановлены водители, а медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови. Однако это не остановило горе-водителей, и зная, что им грозит за нарушение ПДД (вождение в нетрезвом виде), через они знакомых обратились к главврачу Костанайского центра психического здоровья Владимиру Михайленко, а тот отдал приказ подчиненным подделать документы. В итоге на бумаге водители были трезвыми.

Сегодня поставлена точка в этом деле. Все подсудимые вину признали.

В итоге Владимиру Михайленко назначено два года ограничения свободы с пожизненным запретом занимать госдолжности. Наркологу Евгению Сомусеву и лаборанту Хакимовой - по 1,6 лет ограничения свободы, Маладаускайте- один год ограничения свободы.

Сегодня глава управления здравоохранения области Данияр Джандаев на брифинге в региональной службе коммуникаций прокомментировал инцидент с главврачом подотчетной ведомству организации.

«На сегодняшний день от правоохранительных органов ни одна информация не поступала в управление. Мы узнали все от вас (прим.агентства - от журналистов). На сегодняшний день по заявлению главврача центра психологического здоровья 14 июля данный сотрудник освобожден от должности на основании заявления по собственному желанию»,- отметил Джандаев.