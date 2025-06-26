Главврача Костанайской областной больницы арестовали за вождение в нетрезвом виде

Пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области подтвердила информацию о том, что в отношении исполняющего обязанности главного врача областной больницы судом назначен административный арест за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь на 22 июня, в личное время, в выходной день.

В управлении отметили, что рассматривают случившееся как нарушение норм поведения, допускаемое гражданином, однако оно не связано с исполнением профессиональных обязанностей.

— После исполнения судебного решения с сотрудником будет проведена профилактическая беседа, по итогам которой будет принято соответствующее кадровое решение. Мы подчёркиваем, что каждый гражданин, вне зависимости от должности и статуса, несёт персональную ответственность за свои действия и равен перед законом, — прокомментировали в управлении здравоохранения.

В пресс-службе областного суда сообщили, что ему назначено 15 суток административного ареста и лишение водительских прав сроком на 7 лет.

На судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В материалах дела представлены заключение медицинского освидетельствования, видеозапись с места остановки и рапорт сотрудников полиции. Согласно заключению медиков, водитель находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Напомним, в ноябре 2024 года, сельского акима рекомендовали уволить за вождение в нетрезвом виде в Павлодарской области.