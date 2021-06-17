Главврач Жулдыз Данбаева: о первых трудных месяцах борьбы с COVID-19, о вакцине и любви к профессии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор многопрофильной городской больницы №3 города Нур-Султан Жулдыз Данбаева в самом начале пандемии возглавила провизорный стационар, в котором медицинские работники сутками напролет помогали больным. По причине нехватки мест стационар расширился на 800 койко-мест в комплексе «Ramada Plaza». Они внесли посильный вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» она рассказала о первых трудных месяцах борьбы с коронавирусом, о любви к профессии и ярком, достойном примере, который главный врач больницы показала своим подчиненным.

Больше 30 лет своей жизни Жулдыз Данбаева посвятила медицине. Две сестры нашей героини тоже работают врачами, поэтому она изначально знала, какую выберет профессию. Когда только начал распространяться вирус и в нашей стране обнаружились первые очаги инфекции, медики не предполагали, как действовать в такой ситуации. Главный врач №3 больницы Жулдыз Данбаева стала одной из первых, кто оказался на передовой в борьбе с коронавирусом.

«11 марта прошлого года сначала мы открылись как провизорный стационар, потом продолжили работать в качестве инфекционного стационара. Затем развернули карантинный стационар на 800 койко-мест в комплексе «Ramada Plaza». С тех пор работали в усиленном режиме. Это был сложный год. Не обошлось без потерь. В самом начале пандемии многие медики отказывались работать, некому было лечить пациентов. Получилось так, что сама сидела в приемном покое. Вместе со своим заместителем принимали первых больных, поступивших в стационар. Было страшно, конечно. Но куда деваться? Сняв пиджак, переодевшись в СИЗ, пошла лечить больных. Тогда все остальные сотрудники посмотрели на меня и последовали за мной», - вспоминает главный врач.

Этот тот случай, когда руководитель подает правильный пример своим подчиненным и поступком показывает, как нужно действовать в борьбе с опасным вирусом.

«В прошлом году работали с большой нагрузкой днем и ночью. Не возвращались домой, почти все время проводили в стенах больницы. Я сама первые пять суток находилась в больнице с заведующими отделений. Все испугались, растерялись, вирус никто не изучал. В первое время, когда разворачивали стационар в «Ramada Plaza», не хватало медицинских сотрудников. Тогда на помощь пришли волонтеры. 200 волонтеров добровольно отозвались помочь. Мы их обучили, по сей день, они задействованы в борьбе с невидимым врагом», - рассказала Жулдыз Данбаева.

По ее словам, сейчас количество пациентов не уменьшилось, болезнь протекает волнообразно.

«Поступают пациенты с тяжелым течением болезни. Если при поступлении их состояние было нормальным, молниеносно через сутки ситуация менялась, их состояние ухудшалось. К сожалению, люди не понимают этого, не вакцинируются. Сейчас, например, к нам поступают те, кто не привился. Коронавирус никуда не уйдет», - считает врач.

Поэтому казахстанцев она призывает вакцинироваться. К слову, наша героиня вместе с остальными медработниками многопрофильной городской больницы №3 в числе первых привилась от коронавируса.

«Мы каждый день вели борьбу с вирусом, поэтому понимаем, насколько это важно. К сожалению, есть те, кто верит недостоверной информации о вакцине. Мы должны понимать, что спасение от смерти – это вакцинация. Не нужно бояться, мы все привились, все живы, здоровы, не заражаемся», - обратилась к гражданам Жулдыз Данбаева.

В прошлом году в преддверии празднования Дня Конституции РК ей вручили орден «Парасат» за отвагу и мужество, проявленные в борьбе с опасной инфекцией. Она оказалась в числе трех человек из Нур-Султана, которые были удостоены этой высшей награды.

«Нам очень приятно, что уделяют такое внимание. В нашей клинике работают 1248 человек, многие из них удостоились наград. К тому же, 11 медикам вручили высокие награды. Это еще раз стимулирует верно служить своей профессии», - подытожила директор многопрофильной городской больницы №3 города Нур-Султан Жулдыз Данбаева.