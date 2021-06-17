Главврач Жулдыз Данбаева: о первых трудных месяцах борьбы с COVID-19, о вакцине и любви к профессии
Больше 30 лет своей жизни Жулдыз Данбаева посвятила медицине. Две сестры нашей героини тоже работают врачами, поэтому она изначально знала, какую выберет профессию. Когда только начал распространяться вирус и в нашей стране обнаружились первые очаги инфекции, медики не предполагали, как действовать в такой ситуации. Главный врач №3 больницы Жулдыз Данбаева стала одной из первых, кто оказался на передовой в борьбе с коронавирусом.
«11 марта прошлого года сначала мы открылись как провизорный стационар, потом продолжили работать в качестве инфекционного стационара. Затем развернули карантинный стационар на 800 койко-мест в комплексе «Ramada Plaza». С тех пор работали в усиленном режиме. Это был сложный год. Не обошлось без потерь. В самом начале пандемии многие медики отказывались работать, некому было лечить пациентов. Получилось так, что сама сидела в приемном покое. Вместе со своим заместителем принимали первых больных, поступивших в стационар. Было страшно, конечно. Но куда деваться? Сняв пиджак, переодевшись в СИЗ, пошла лечить больных. Тогда все остальные сотрудники посмотрели на меня и последовали за мной», - вспоминает главный врач.
Этот тот случай, когда руководитель подает правильный пример своим подчиненным и поступком показывает, как нужно действовать в борьбе с опасным вирусом.
«В прошлом году работали с большой нагрузкой днем и ночью. Не возвращались домой, почти все время проводили в стенах больницы. Я сама первые пять суток находилась в больнице с заведующими отделений. Все испугались, растерялись, вирус никто не изучал. В первое время, когда разворачивали стационар в «Ramada Plaza», не хватало медицинских сотрудников. Тогда на помощь пришли волонтеры. 200 волонтеров добровольно отозвались помочь. Мы их обучили, по сей день, они задействованы в борьбе с невидимым врагом», - рассказала Жулдыз Данбаева.
По ее словам, сейчас количество пациентов не уменьшилось, болезнь протекает волнообразно.
«Поступают пациенты с тяжелым течением болезни. Если при поступлении их состояние было нормальным, молниеносно через сутки ситуация менялась, их состояние ухудшалось. К сожалению, люди не понимают этого, не вакцинируются. Сейчас, например, к нам поступают те, кто не привился. Коронавирус никуда не уйдет», - считает врач.
Поэтому казахстанцев она призывает вакцинироваться. К слову, наша героиня вместе с остальными медработниками многопрофильной городской больницы №3 в числе первых привилась от коронавируса.
«Мы каждый день вели борьбу с вирусом, поэтому понимаем, насколько это важно. К сожалению, есть те, кто верит недостоверной информации о вакцине. Мы должны понимать, что спасение от смерти – это вакцинация. Не нужно бояться, мы все привились, все живы, здоровы, не заражаемся», - обратилась к гражданам Жулдыз Данбаева.
В прошлом году в преддверии празднования Дня Конституции РК ей вручили орден «Парасат» за отвагу и мужество, проявленные в борьбе с опасной инфекцией. Она оказалась в числе трех человек из Нур-Султана, которые были удостоены этой высшей награды.
«Нам очень приятно, что уделяют такое внимание. В нашей клинике работают 1248 человек, многие из них удостоились наград. К тому же, 11 медикам вручили высокие награды. Это еще раз стимулирует верно служить своей профессии», - подытожила директор многопрофильной городской больницы №3 города Нур-Султан Жулдыз Данбаева.