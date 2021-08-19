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Главврач больницы СКО: в стационаре на одного вакцинированного -  10 непривитых

19 Августа 2021 15:45
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Главврач больницы СКО: в стационаре на одного вакцинированного -  10 непривитых

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный врач многопрофильной больницы Северо-Казахстанской области Юрий Белоног рассказал, сколько вакцинированных от COVIV-19 пациентов находятся в инфекционном отделении медучреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На своей странице в социальной сети Ю.Белоног написал, что на обходе в пятницу, 13 августа, и сегодня, 19 августа, в каждой палате отделения разговаривал с пациентами о вакцинации. По его словам, в пятницу из 108 пациентов девять человек ранее прошли полный курс вакцинации, сегодня из 112 пациентов – 15 вакцинированных.

«Вакцины разные: Спутник и Хайят и Казвак. Получается, соотношение поступивших вакцинированных к невакцинированным - примерно 1:10. Можно, конечно, сделать поправку на пациентов, которые «договорились» насчет вакцинации. Такие явно были, очень уж неуверенно себя вели! Все заболевшие после вакцинации в состоянии средней степени тяжести. К слову, в реанимационном отделении с начала года не было ни одного вакцинированного пациента! Выборка, конечно, по численности далека от статистически значимой, но зато честная! Вывод: вакцины работают и реально защищают! Берегите себя и своих близких!» - написал Ю.Белоног.

На заседании акимата заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов сообщал, что по области среди тех, кто прошел полный курс вакцинации положительный результат ПЦР выявлен у 684 человек, или 0,38%. Из них у 272 человек заболевание протекало бессимптомно.

По данным пресс-службы управления здравоохранения, на утро 19 августа в стационарах области находятся 759 человек с коронавирусом. Прирост инфицированных за сутки – 166 человек. Всего по области с начала пандемии зарегистрировали 20 741 случай заражения коронавирусом. Летальных исходов – 89.

Первый компонент вакцины получили 216 473 жителя региона, полный курс вакцинации прошли 181 335 человек.



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#Северо-Казахстанская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Олеся Жуковень

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