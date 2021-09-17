Главврач больницы СКО: будущее за поливалентными вакцинами

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный врач многопрофильной Северо-Казахстанской областной больницы Юрий Белоног рассказал о ситуации в инфекционном стационаре медучреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ю. Белоног считает, что складывающаяся картина с распространением коронавируса свидетельствует об эффективности вакцинации.

«Сейчас у нас на 100 инфекционных койках находятся 74 пациента с коронавирусом. С начала сентября наблюдалась стабильная картина снижения заболеваемости. Сейчас некое плато. В день поступает 8-10 человек. В том числе, пациенты с отрицательным тестом на коронавирус, но явными его признаками. В таком случае мы берет анализ на иммуноглобулины. Если он положительный, то пациента госпитализируют в инфекционное отделение. Мы ничего не пропускаем, не скрываем. Вижу по всем больницам, что перегрузки нет. У нас был пик в середине августа, но с прошлым годом, конечно, не сравнить. Тогда в отдельные дни в сутки поступали от 70 до 100 человек. Нельзя и летальность сравнивать. Сейчас она в стационарах на уровне 2-4%. Сам проводил исследование по пациентам нашего инфекционного стационара. Структура вакцинированных и невакцинированных - один к 10. То есть на 10 невакцинированных приходится один вакцинированный. Эта цифра тождественна среднереспубликанской. В реанимации у нас были три пациента, получившие обе дозы вакцины», - сообщил Ю. Белоног.

В пользу эффективности вакцинации говорит и отсутствие заболевания среди персонала, прошедшего вакцинацию.

«Вакцинацию прошли 1774 человека. Всего три отказника, и 29 имеют противопоказания. Из тех, кто прошел вакцинацию, в стационар попала только одна медицинская сестра. Из тех, кто не получил вакцину, двое были в тяжелом состоянии. Мы видим, что среди наших сотрудников нет внутрибольничных заражений. Это наглядный эффект вакцинации», - сказал Ю. Белоног.

Главврач облбольницы добавил, что вакцинация позволит предотвратить дальнейшую мутацию вируса.

«Мутация – это случайное изменение генотипа в процессе размножения вируса. Чем больше вирус размножается, тем больше мутаций. Вакцинацией мы снижаем ареал распространения коронавируса. В перспективе нужно менять вакцину. Все разрабатывались на основе уханьского штамма, сейчас преобладает дельта-штамм. Он легче обходит иммунную защиту. Будущее, на мой взгляд, за вакцинами поливалентными, как антигриппозные, которые содержат несколько штаммов. Ревакцинация обязательно понадобится. Я считаю, что через полгода. То, что переболевшие коронавирусом через шесть месяцев получают вакцину – это, по сути, ревакцинация», - подчеркнул Ю. Белоног.