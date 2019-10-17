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Главу управления земельных отношений Шымкента наказали за коррупцию своих подчиненных

17 Октября 2019 12:36
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Главу управления земельных отношений Шымкента наказали за коррупцию своих подчиненных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об организационно-управленческой деятельности местных исполнительных органов, где установлены коррупционные риски, рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как показал анализ, состояние дел по подбору кадров работников, ответственных за решение земельных вопросов, обстоит не лучшим образом. К примеру, в должности руководителя Управления земельных отношений акимата Павлодарской области работает лицо, в отношении которого по нереабилитирующим основаниям прекращено уголовное дело. В Актобе должность руководителя Отдела по земельному кадастру и недвижимости областного филиала госкорпорации «Правительство для граждан» занимает ранее судимый за коррупционное преступление. Аналогичные факты имеются и в других регионах. Мы и дальше будем их выявлять и принимать меры по привлечению должностных лиц к ответственности», - сообщила руководитель департамента превенции Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова в ходе брифинга для журналистов.

Она также рассказала, что по представлению Агентства к дисциплинарной ответственности привлечен руководитель управления земельных отношений города Шымкента, заместители которого осуждены за получение незаконных вознаграждений при решении земельных вопросов.

«Вы знаете, что это вытекает из поручения Главы государства о персональной ответственности первых руководителей за коррупционное проявление своих подчиненных. Соответствующие поправки находятся уже в Парламенте, и скоро на законодательной основе будут приниматься меры в отношении таких руководителей», - проинформировала А. Жарова.

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Ключевые слова: Коррупция, Шымкент,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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