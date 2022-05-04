4 Мая 2022 19:07

Главу подразделения павлодарского филиала КТЖ осудили за поборы и хищение

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области выявлен факт превышения должностных полномочий начальником Павлодарской дистанции сигнализации и связи филиала АО «НК «КТЖ» и хищения им бюджетных денежных средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следствием установлено, что С. Тусупов в группе с гражданами С. Иманбек и Т.Сарсембиновым с марта 2016 года по январь 2021 года, превышая свои должностные полномочия, на системной основе осуществляли незаконный сбор денежных средств с работников Павлодарской дистанции сигнализации и связи филиала АО «НК «КТЖ» - «Павлодарское отделение магистральной сети». Кроме того, С.Тусупов путем мошенничества похитил денежные средства АО «НК «КТЖ». Судом №2 города Павлодара гр. С.Тусупов, С. Иманбек и Т. Сарсембинов признаны виновными и приговорены к различным видам наказания», - сообщили в агентстве.