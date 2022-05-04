Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главу подразделения павлодарского филиала КТЖ осудили за поборы и хищение
4 Мая 2022 19:07

Главу подразделения павлодарского филиала КТЖ осудили за поборы и хищение

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области выявлен факт превышения должностных полномочий начальником Павлодарской дистанции сигнализации и связи филиала АО «НК «КТЖ» и хищения им бюджетных денежных средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следствием установлено, что С. Тусупов в группе с гражданами С. Иманбек и Т.Сарсембиновым с марта 2016 года по январь 2021 года, превышая свои должностные полномочия, на системной основе осуществляли незаконный сбор денежных средств с работников Павлодарской дистанции сигнализации и связи филиала АО «НК «КТЖ» - «Павлодарское отделение магистральной сети». Кроме того, С.Тусупов путем мошенничества похитил денежные средства АО «НК «КТЖ». Судом №2 города Павлодара гр. С.Тусупов, С. Иманбек и Т. Сарсембинов признаны виновными и приговорены к различным видам наказания», - сообщили в агентстве.


Читайте также
Жителей восьми регионов Казахстана предупредили о шторме
Суд оставил Кайрата Кудайбергена под арестом
Провести детальные проверки строительства ковидных госпиталей призывают депутаты
Скорость движения поездов снизили из-за угрозы заноса песком рельсов в Мангистауской области
Примирением завершаются в суде более половины дел по домашнему насилию
Почти 290 дел по январским событиям направили в суд - Генпрокуратура
Лишился свободы за ложное сообщение о минировании дома житель СКО
Потерпевшим в ходе январских беспорядков возместили ущерб на 100 млн тенге
Популярное
Скорость движения поездов снизили из-за угрозы заноса песком рельсов в Мангистауской области
Области Абай, Жетісу и Ұлытау появились в Казахстане
Более 70 км водопроводных сетей построят и реконструируют в Карагандинской области
Разрешение на сброс очищенной воды в озеро Караколь у отеля есть - департамент экологии
Новобранцы прибыли в бригаду морской пехоты в Актау
Казахстанские шахматисты выиграли пять медалей на чемпионате мира
Число вакансий и увольнений в США достигло рекордного уровня в марте
Гроза и сильный ветер ожидаются на юге Казахстана 4 мая
Картину карагандинского художника подарили Жан-Клоду Ван Дамму
Стела в память о погибшем военном прокуроре открыта в столице
Начальник ДЧС Мангистауской области вылетел на поиски пропавших рыбаков
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе и Петропавловске 4 мая
Казахстан расторг более 50 контрактов по недропользованию
Указом Президента в Восточно-Казахстанской области образованы районы Ақсуат и Самар
Архив