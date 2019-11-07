Главу отдела инспекции транспортного контроля по Акмолинской области наказали за взятку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О коррупционных рисках в сфере транспортного контроля рассказали в Антикоррупционной службе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Акмолинской области приговором Кокшетауского городского суда от 13 августа текущего года осуждены к штрафам: руководитель Отдела контроля на автомобильном транспорте РГУ «Инспекция транспортного контроля по Акмолинской области» Оспанов - в сумме 3,3 млн тенге, бывшие работники Усентаев - к 1,7 млн тенге, Нурбеков – к 1,1 млн тенге.

Антикоррупционной службой Акмолинской области установлено, что Оспанов с использованием служебного положения при пособничестве Усентаева и Нурбекова путем мошенничества на системной основе получал денежные средства от бригадиров пассажирских поездов в размере от 5 до 20 тыс. тенге за каждый проезд по обслуживаемой территории, за общее покровительство и непринятие мер по пресечению безбилетной перевозки пассажиров и незаконного провоза грузов», - сказал старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге в Нур-Султане.

В агентстве напомнили, что в апреле текущего года в Алматинской области приговором Талдыкорганского горсуда осуждены: бывший заместитель руководителя инспекции и транспортного контроля Алматинской области Бауржан Жантуров - к штрафу порядка 100 млн тенге и сотрудники инспекции транспортного контроля Шагырбаев – к штрафу 6 млн тенге, Мадимов - к штрафу 6 млн тенге, Іңкәрбек - к штрафу 7 млн тенге, а также гражданин Садвакасов - к лишению свободы сроком на 5 лет.

«Жантуров подозревался в получении ежемесячно на системной основе взяток от руководителей и доверенных лиц 25 крупных грузоперевозочных предприятий за общее покровительство беспрепятственного передвижения на территории Алматинской области и города Алматы. Средняя сумма взяток варьировалась от 25 тыс. тенге за каждое грузовое автотранспортное средство», - уточнил Данияр Бигайдаров.

Аналогичные преступления, как отметили в ведомстве, выявлены в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, городах Алматы и Нур-Султане.