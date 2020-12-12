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Главу оппозиционного новостного портала «Amad news» казнили в Иране

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Декабря 2020, 19:36
Главу оппозиционного новостного портала «Amad news» казнили в Иране

ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ – Сегодня утром в Тегеране казнили главу контрреволюционного и оппозиционного новостного портала «Amad news» Рухоллу Зама, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство ИРНА.

8 декабря официальный представитель судебной власти Ирана Голем Хоссейн Эсмаили сообщил о вынесении Верховным судом страны смертного приговора главе оппозиционного новостного портала Рухолле Заме.

Судебная власть Ирана обвинила Рухоллу Зама в широком распространении фейковых новостей и разрушении экономической системы страны. Ему также было предъявлено обвинение в создании оппозиционного канала Amad news в Telegram.

После шести судебных заседаний приговор Рухоллы Замы к смертной казни был приведен в исполнение.


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