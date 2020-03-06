Главу инспекции транспортного контроля Костанайской области подозревают в коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Депаратмента превенции Антикоррупционной службы РК Анар Жарова рассказала о коррупционных рисках в сфере транспортного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из наиболее подверженных коррупционным рискам сфер является транспортный контроль. В 2019 году здесь были осуждены 14 сотрудников инспекции транспортного контроля. Буквально на днях задержан руководитель инспекции Костанайской области - его подозревают в систематическом получении взяток за проезд грузовых транспортных средств», - сказала Анар Жарова на совещании в Антикоррупционной службе.

По ее словам, такие факты свидетельствуют о необходимости решительных мер со стороны министерства.

«Схема стара - это получение взяток за беспрепятственный проезд поста, в том числе с превышением допустимой нагрузки на ось и без соблюдения режима труда и отдыха. Впоследствии разрушены дороги - падение привлекательности Казахстана в качестве транспортного коридора между Китаем и Европой», - отметила спикер.

Она также сообщила, что специальной мониторинговой группой инспекции контроля проведены 47 рейдовых выездов - выявлено 225 фактов перегруза. По каждому оформлены административные протоколы.

«В качестве системной меры необходимо полностью исключить человеческий фактор на контрольно-пропускных пунктах с внедрением автоматизированной системы взвешивания по аналогии с системой в развитый странах», - заявила А. Жарова.