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Главу филиала Qazavtojol по ЗКО уволили из-за задержки ремонта дорог

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
26 Апреля 2022, 10:02
Главу филиала Qazavtojol по ЗКО уволили из-за задержки ремонта дорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Меры административного характера применены в отношении руководящих работников и специалистов центрального аппарата АО «НК «QAZAVTOJOL» и Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт министерства.

За несвоевременное выполнение поручения Главы государства по ремонту дорог в Западно-Казахстанской области уволен директор филиала АО «НК «QAZAVTOJOL» в ЗКО Амир Каримбаев.

Ранее сообщалось, что вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев освобожден от занимаемой должности за несвоевременное исполнение поручений Главы государства по ремонту автодорог в Западно-Казахстанской области Постановлением Правительства РК.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблему плохого состояния трасс в ЗКО и незамедлительно принять все необходимые меры. Виновные в срыве установленных сроков должны быть наказаны.


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