Главу филиала «КТЖ-Грузовые перевозки» в Шымкенте подозревают в получении взяток

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Руководитель филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» в Шымкенте изобличен в неоднократном получении взяток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент.

«Антикоррупционная служба Шымкента проводит досудебное расследование в отношении руководителя Шымкентского филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» и ряда его подчиненных, которые изобличены в системной даче и получении взяток за трудоустройство на должности приемщика поездов, кассира, осмотрщика-ремонтника вагонов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.