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Главу дома престарелых подозревают в хищении пенсий в Карагандинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Апреля 2022, 10:38
Главу дома престарелых подозревают в хищении пенсий в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Задержаны и водворены в изолятор временного содержания руководитель дома престарелых и социальный работник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области.

Уголовное дело по факту хищения пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых расследуется департаментом агентства.

На содержании социального объекта находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.

«По подозрению в совершении данного преступления, предусмотренного п.3 ч.3 ст.190 Уголовного кодекса РК, задержаны и водворены в изолятор временного содержания руководитель дома престарелых в Карагандинской области и социальный работник. Карагандинским областным судом в отношении руководителя санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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