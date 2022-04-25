Главу дома престарелых подозревают в хищении пенсий в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Задержаны и водворены в изолятор временного содержания руководитель дома престарелых и социальный работник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области.

Уголовное дело по факту хищения пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых расследуется департаментом агентства.

На содержании социального объекта находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.

«По подозрению в совершении данного преступления, предусмотренного п.3 ч.3 ст.190 Уголовного кодекса РК, задержаны и водворены в изолятор временного содержания руководитель дома престарелых в Карагандинской области и социальный работник. Карагандинским областным судом в отношении руководителя санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - сообщили в пресс-службе ведомства.