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    10:07, 21 Май 2025 | GMT +5

    Главу департамента по регулированию естественных монополий по области Жетысу оштрафовали на 15 млн тенге

    Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении руководителя департамента по регулированию естественных монополий по области Жетысу Сагымбекова А. и председателя правления АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания» Кузембаева А., передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентства по противодействию коррупции РК.

    взятка, суд
    Фото: кадр из видео t.me/antikornews/7383

    Должностное лицо признано виновным в получении, а руководитель субъекта квазигосударственного сектора – в даче взятки в сумме 500 тыс. тенге за утверждение заведомо завышенной стоимости тарифа по транспортировке электроэнергии для населения региона на 2025 год.

    Сагымбекову и Кузембаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 15 млн тенге и 10 млн тенге соответственно.

    Кроме того, им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

    Судебный акт в законную силу не вступил.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Теги:
    Взятка Видео Суды Антикор Талдыкорган
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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