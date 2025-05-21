Главу департамента по регулированию естественных монополий по области Жетысу оштрафовали на 15 млн тенге
Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении руководителя департамента по регулированию естественных монополий по области Жетысу Сагымбекова А. и председателя правления АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания» Кузембаева А., передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентства по противодействию коррупции РК.
Должностное лицо признано виновным в получении, а руководитель субъекта квазигосударственного сектора – в даче взятки в сумме 500 тыс. тенге за утверждение заведомо завышенной стоимости тарифа по транспортировке электроэнергии для населения региона на 2025 год.
Сагымбекову и Кузембаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 15 млн тенге и 10 млн тенге соответственно.
Кроме того, им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Судебный акт в законную силу не вступил.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.