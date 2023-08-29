Главу департамента по делам госслужбы назначили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департамент по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области возглавил Дулат Тайшабай, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Нового руководителя департамента, председателя Совета по этике представил на аппаратном совещании акимата глава региона Айдарбек Сапаров.

Дулату Тайшабаю 44 года, уроженец Тимирязевского района. Окончил Северо-Казахстанский университет и Юридическую академию по специальностям «учитель основ права и экономики», «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал с должности юриста в ТОО «Мичуринский». С 2005 по 2017 годы работал в Агентстве по делам государственной службы, занимал должность заведующего Секретариатом дисциплинарного совета. С 2017 по 2019 годы - уполномоченный по этике акимата Северо-Казахстанской области.

До настоящего назначения работал руководителем аппарата маслихата области.

Предыдущий руководитель департамента по делам госслужбы Елена Степаненко сейчас исполняет обязанности акима Мамлютского района.