Главой высшего совета школ, вуза и фонда имени Назарбаева станет Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента одобрили закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно поправкам, председателем высшего попечительского совета Назарбаев интеллектуальных школ, Назарбаев университета и Назарбаев фонда теперь будет Президент Казахстана или лицо, назначаемое Президентом.

Так, в Законе «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд» часть вторая и третья пункта 1 статьи 6 изложена в следующей редакции: «Председателем Высшего попечительского совета является Президент Республики Казахстан или лицо, назначаемое Президентом Республики Казахстан».

Закон разработан в целях приведения в соответствие ряда законодательных актов Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций с положениями проекта Закона «О профессиональных квалификациях», а также совершенствования регуляторных механизмов, направленных на формирование единой системы регулирования признания профессиональных квалификаций специалистов.

Реализация вышеуказанных положений требует одновременного внесения изменений и дополнений в три Кодекса РК и 11 законов РК.

В Трудовой кодекс Республики Казахстан в сроки наложения и действия дисциплинарного взыскания вводится норма о признании профессиональной квалификации согласно Закону Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях». Также, вводится норма по признанию профессиональных квалификаций по профессиям, включенным в реестр профессий, которая проводится в аккредитованных центрах признания профессиональных квалификаций.

В Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» в компетенцию уполномоченного органа вносится норма по разработке и утверждению профессиональных стандартов в области здравоохранения.

В Социальный кодекс Республики Казахстан в требования, предъявляемые к руководящим работникам единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов дополняется нормой в отношении, которого за совершение коррупционного преступления имеется вступивший в силу обвинительный приговор суда или который освобожден от уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления. Также, по тексту данного Кодекса слова «без вести пропавшим» заменяются словами «безвестно отсутствующим», слова «или о факте пропажи без вести» заменяются словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим».

Ранее заместитель генерального прокурора Казахстана Улан Байжанов ответил на вопрос, будут ли искать имущество членов семьи экс-президента Нурсултана Назарбаева за рубежом.