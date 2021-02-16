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Главой ВТО стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
16 Февраля 2021, 03:00
Главой ВТО стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный совет ВТО в Женеве одобрил назначение на пост главы организации представительницы Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Бывший министр финансов Нигерии вступит в должность 1 марта. По словам Оконджо-Ивеалы, в первую очередь она сосредоточится на вопросе восстановления мировой торговли после пандемии коронавируса. Она напомнила, что организация сталкивается с многими проблемами и слаженная совместная работа сможет сделать ВТО более сильной, более активной и адаптированной с сегодняшним реалиями.

Нгози Оконджо-Ивеала заявила: «Дорога была неопределенной, долгой и трудной, но наступил новый день, и можно начать настоящую работу. Сегодня страны-члены ВТО вершат историю — впервые за 73 года существования организации, женщина, представительница Африки, назначена на должность гендиректора. Это прорыв, я настроена оптимистично».

Свои поздравления направила глава Еврокомиссии Урсулуа фон дер Ляйен, которая отметила историческую важность момента и заявила, что ЕС поддерживает реформирование ВТО и поможет защищать основанную на правилах многостороннюю торговую систему.

Пост гендиректора оставался вакантным с 31 августа прошлого года, когда его покинул до истечения срока полномочий прежний глава ВТО Роберту Азеведу.


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