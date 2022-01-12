Главой государства предложены четкие решения - Элина Паули

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора Научно-исследовательского центра «Молодёжь», член молодежного кадрового резерва Элина Паули высказалась о выступлении Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшнее выступление Президента было очень сильным. Он очень чётко обозначил все болевые точки, которые есть в нашем обществе и которые выявились в ходе последних трагических событий. Мне понравилось, что были обозначены конкретные проблемы, по ним были предложены четкие решения и даны соответствующие поручения ответственным госорганам», - сказала спикер.

По словам Элины Паули, большая работа предстоит не только государственным органам, но и обществу в целом.

«Восстановить материальные блага - это одно, проявлять какие-то гражданские позиции в сторону развития Казахстана - это совсем другой вопрос»,- отметила она.

«На сегодня мы видим, что многие государственные программы показали свою эффективность. Президент отметил, что необходимо снижать безработицу среди населения и конечно же среди молодёжи. У нашей молодёжи расширился доступ к качественному образованию. То есть, сегодня образование закладывает фундамент конкурентоспособной личности в нашем подрастающем поколении. От того, какое образование получат наши дети и молодёжь сегодня, зависит каким будет будущее Казахстана завтра.

Глава государства отметил, что для расширения качественного образования, необходимы квалифицированные учителя и педагоги. И я считаю правильным, что эти квалифицированные специалисты будут привлекаться в те места, где они востребованы. Это положительно будет отражаться на качестве образования»,-сказала Э. Паули.

Она также отметила необходимость выделения целевых грантов для молодёжи в густо населённых регионах страны. По её мнению, благодаря этому среди этой молодёжи будет повышаться престиж получения образования.

«В конце выступления мне также очень запали в душу слова Президента, где он сказал, что сплоченность народа - это мощный фундамент сегодня. Действительно, эти дни показали нам насколько казахстанский народ готов помогать и поддерживать друг друга несмотря на гендерную, этническую принадлежность», - заключила Э. Паули.