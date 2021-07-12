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    07:43, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Главный женский теннисный турнир Казахстана стартует в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный женский теннисный турнир Казахстана возвращается в столицу после годичного перерыва из-за пандемии коронавируса. В рамках соревнования «President's Cup 2021» состоялась жеребьевка турнира серии ITF World Tennis Tour Tomiris W 60, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В этом году турнир назван именем скифской царицы Томирис.
    В основной сетке сыграют трое казахстанок, получившие wild card (специальное приглашение - ред.) от организаторов. Гозаль Айнитдинова в стартовом раунде выйдет против Екатерины Казионовы из России. Соперницы Екатерины Дмитриченко и Жибек Куламбаевой определятся по итогам квалификационных игр.
    Отличную возможность попасть в главный раунд престижного соревнования имеют юные казахстанки: Татьяна Николенко, Карина Резванова, Адель Исмагулова, Елизавета Гнилозубова, Софья Чурсина и Тамара Черкасова. Им предстоит 12 июля сыграть свои квалификационные матчи.


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