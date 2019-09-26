Главный врач роддома № 1 осужден за взятку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алмалинском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении главного врача городского родильного дома № 1 города Алматы Наурзбая Ракишева, признанного виновным в получении взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.366 ч. 2 (получение взятки) УК РК и ему назначен штраф в размере тридцатикратного размера взятки в сумме 6 млн тенге.

Поскольку дело расследовалось в ускоренном досудебном производстве, то срок наказания подсудимому Ракишеву в виде штрафа в соответствии ч.3 ст.55 УК не может превышать половины максимального размера наказания, то есть тридцатикратной суммы взятки.

Суд также пожизненно лишил Ракишева права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления.

Вместе с тем, суд посчитал необоснованными доводы гособвинителя о необходимости лишения подсудимого Ракишева права заниматься медицинской деятельностью, поскольку органом досудебного расследования и судом установлено, что совершенное преступление не связано с его профессиональной врачебной деятельностью. Уголовное правонарушение Ракишева было направлено на использование возможностей для расторжения договора имущественного найма.

Согласно информации суда, руководитель ТОО «O» посредством портала GOSREESTR.KZ выиграл тендер на аренду площади КГУ «Городской родильный дом № 1».

Так, в марте 2019 года руководитель ТОО «O» Ш. с целью занятия предпринимательской деятельностью, через портал GOSREESTR.KZ, выиграл тендер на аренду площади в КГУ «Городской родильный дом №1».

В июле текущего года главный врач городского роддома, осознавая возможность расторжения договора аренды помещения, находясь в своем служебном кабинете, выдвинул перед директором компании условия, при которых он должен платить ежемесячно по 200 тысяч тенге за не расторжение и общее покровительство в предпринимательской деятельности.

При этом Ракишев сообщил предпринимателю, что в случае отказа от предложенных условий он письменно обратится в Управление государственных активов для расторжения договора аренды. Ш. согласился предоставлять требуемую сумму.

Следует отметить, что согласно заключенному договору наниматель вправе досрочно расторгнуть договор по письменному заявлению балансодержателя с обоснованием причин такого решения.

В августе 2019 года Ш. обратился с заявлением о незаконных действиях главврача роддома в Антикоррупционную службу города.

На следующий день Ш. передал Ракишеву в его служебном кабинете 200 тысяч тенге. В этот же день главный врач роддома был задержан с поличным. В суде Ракишев полностью признал свою вину.