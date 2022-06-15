15 Июня 2022 21:00

Главный врач перинатального центра в Атырау подал заявление об увольнении

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Главный врач областного перинатального центра после инцидента с падением новорожденного на пол подал заявление об увольнении в Атырау. Об этом сообщила заместитель руководителя Атырауского областного управления здравоохранения Жанар Садуова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После инцидента, произошедшего в областном перинатальном центре, управлением здравоохранения Атырауской области была создана рабочая комиссия. Она всесторонне расследовала случай, когда новорожденного уронили на под. По итогам расследования были приняты дисциплинарные меры в отношении дежурного медперсонала и врачей, которые должны были обеспечить круглосуточное наблюдение за пациентками и детьми»,- сообщила Жанар Садуова.



У женщины роды состоялись 8 июня. Родился мальчик весом 4 кг 450 граммов. Во время инцидента мама и ребенок находились в послеродовом отделении совместного пребывания матери и ребенка. В плановом порядке 9 июня мама была направлена на флюорографию в рентген-кабинет. В это время ее ребенок остался в палате. Рядом находилась другая роженица. Когда малыш начал плакать, она подняла его, чтобы успокоить, но потеряв равновесие, уронила на пол.

«В этот же день ребенку было проведено обследование УЗИ и КТ. Проконсультировались с травматологами и неврологами. Травматические повреждения не были обнаружены, однако было выявлено гипоксическое ишемическое поражение, назначено лечение. Новорожденный был переведен в детскую реанимацию. Сегодня ребенок находится в патологическом отделении новорожденных. Состояние удовлетворительное», - сказала Жанар Садуова.



Главный врач областного перинатального центра написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сейчас оно находится на рассмотрении в управлении здравоохранения Атырауской области.



Как сообщалось ранее , новорожденного уронили на пол в Атырау.



