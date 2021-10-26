Главный тренер «Тараза» Вардан Минасян покинул клуб

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Главный тренер «Тараза» Вардан Минасян подал в отставку после матча с шымкентской командой «Ордабасы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ПФК «Тараз», руководство клуба с сожалением восприняло это решение специалиста, работу которого клуб оценивает высоко. По результатам семи первых туров чемпионата Вардану Минасяну удалось поднять жамбылскую команду в группу лидеров, а также раскрыть потенциал местных воспитанников.

В ПФК «Тараз» отметили, что всё это время клуб, в отличие от предыдущих сезонов, не боролся до последнего за выживание в Премьер-лиге, сохраняя шансы на места в первой половине турнирной таблицы. Клуб также вышел из группы Кубка страны, и продолжает выступления в четвертьфинале.

Руководство футбольного клуба и игроки команды выражают искреннюю благодарность Вардану Минасяну за проделанную работу и высокопрофессиональное сотрудничество.

Главный тренер таразцев в интервью пресс-службе клуба рассказал о своем решение покинуть занимаемый пост.

«Такие решения даются нелегко. Хочу сказать слова благодарности тем людям, которые предоставили мне возможность поработать в клубе «Тараз». Спасибо также всем нашим преданным болельщикам, которые нас горячо поддерживали и были рядом командой в любой момент. И самое главное, хочу сказать спасибо нашим футболистам. Вы молодцы, несмотря на все наши трудности, вы всегда держались достойно и старались быть профессионалами. У вас у всех хорошее футбольное будущее, надо просто правильно думать и много работать. Удачи вам всем!» - сказал напоследок Вардан Минасян.