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Главный тренер сменился в национальной сборной по тяжёлой атлетике

27 Мая 2020 09:35
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Главный тренер сменился в национальной сборной по тяжёлой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В национальной сборной по тяжелой атлетике назначен новый главный тренер. Бывшего тренера сборной Юрия Мельникова сменил Бахыт Ахметов, который осуществлял подготовку юношеской и юниорской сборных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики.

Бахыт Ахметов – в прошлом именитый казахстанский тяжелоатлет, чемпион Азии 2004 года, бронзовый призер чемпионата Азии 2007 года, чемпион Азиатских игр 2002 года и бронзовый призер Азиатских игр 2006 года, знаменосец казахстанской национальной команды на олимпийских играх 2008 года. Именно под его руководством, с 2009 года велась подготовка юношеской и юниорской сборных команд, которые на протяжении всего периода показывали высокие спортивные результаты на международной арене. В числе подопечных Бахыта Бешимбековича числятся и члены взрослой национальной сборной, действующие чемпионы и призеры взрослых чемпионатов Мира, Азии и Олимпийских игр, такие как Жазира Жаппаркул, Александр Зайчиков, Карина Горичева, Альберт Линдер и Игорь Сон.

Напомним, Юрий Мельников возглавлял сборную с 2016 года. Тренировал тяжелоатлетов более 30 лет и был наставником таких известных спортсменов как Татьяна Хромова, Вячеслав Ню, Алла Важенина и Надежда Ногай. Мельников является заслуженным тренером РК и почетным деятелем физической культуры РК, имеет орден «Құрмет» и медали, посвященные 10-летию и 20-летию Независимости Казахстана.


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Ключевые слова: Спорт, Назначения,
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