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Главный тренер сменился в команде Казахстана по шорт-треку
16 Июля 2022 23:13

Главный тренер сменился в команде Казахстана по шорт-треку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В тренерском штабе команды Казахстана по шорт-треку произошли важные изменения, МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

По информации пресс-службы федерации, новым главным тренером назначен Нурберген Жумагазиев.
Он сменил на посту Мадыгали Карсыбекова, который на днях покинул тренерский мостик в связи с уходом на пенсию.
Жумагазиев является участником Олимпийских игр. Также он завоевывал медали Кубка мира, Азиатских игр и других турниров.

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