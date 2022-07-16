16 Июля 2022 23:13

Главный тренер сменился в команде Казахстана по шорт-треку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В тренерском штабе команды Казахстана по шорт-треку произошли важные изменения, МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

По информации пресс-службы федерации, новым главным тренером назначен Нурберген Жумагазиев.

Он сменил на посту Мадыгали Карсыбекова, который на днях покинул тренерский мостик в связи с уходом на пенсию.

Жумагазиев является участником Олимпийских игр. Также он завоевывал медали Кубка мира, Азиатских игр и других турниров.