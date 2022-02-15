+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Главный тренер сборной РК по шорт-треку оценил выступление на Олимпиаде

15 Февраля 2022 13:13
Поделиться:
Главный тренер сборной РК по шорт-треку оценил выступление на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков оценил выступление казахстанских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Женская команда по регби поборется за путевку на ЧМ-2021
Приложил все усилия для успешного выступления – шорт-трекист Абзал Ажгалиев Назван состав казахстанской команды на турнир по боксу в Болгарии Часть дорог перекроют в Алматы из-за зимнего забега 20 февраля

«По шорт-треку многие наши спортсмены уже выступили. Осталась дистанция 1,5 метра. Ольга Тихонова выступит завтра. Таким образом, наше соревнование завершится. В дистанции 500 метров наш спортсмен Абзал Ажгалиев вышел в финал и занял четвертое место. Конечно, мы все переживали. До медали осталось немножко. Абзал допустил ошибку в своей тактике, об этом он сам расскажет. Денис Никиша тоже приехал с хорошей подготовкой. В полуфинале он допустил ошибку», - объяснил главный тренер сборной по шорт-треку.

Мадигали Карсыбеков положительно оценил выступление шорт-трекистов.

«Летом провели хорошую подготовку. Осенью мы выступили на Кубке мира и значительно повысили свои результаты. На 90 % мы выполнили свой план», - добавил Мадигали Карсыбеков.

Напомним, казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев занял четвертое место на Олимпиаде-2022.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Женская команда по регби поборется за путевку на ЧМ-2021
Приложил все усилия для успешного выступления – шорт-трекист Абзал Ажгалиев
Назван состав казахстанской команды на турнир по боксу в Болгарии
Часть дорог перекроют в Алматы из-за зимнего забега 20 февраля
Популярное
1 Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
2 Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
3 Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
4 Бесплатные кружки и секции для детей в РК: финансирование, доступность и востребованность
5 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
6 Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
Читайте также
Женская команда по регби поборется за путевку на ЧМ-2021
Алексей Луценко: Я очень рад, что сумел выиграть свою первую гонку в сезоне
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Бесплатные кружки и секции для детей в РК: финансирование, доступность и востребованность
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив