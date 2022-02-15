Главный тренер сборной РК по шорт-треку оценил выступление на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков оценил выступление казахстанских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По шорт-треку многие наши спортсмены уже выступили. Осталась дистанция 1,5 метра. Ольга Тихонова выступит завтра. Таким образом, наше соревнование завершится. В дистанции 500 метров наш спортсмен Абзал Ажгалиев вышел в финал и занял четвертое место. Конечно, мы все переживали. До медали осталось немножко. Абзал допустил ошибку в своей тактике, об этом он сам расскажет. Денис Никиша тоже приехал с хорошей подготовкой. В полуфинале он допустил ошибку», - объяснил главный тренер сборной по шорт-треку.

Мадигали Карсыбеков положительно оценил выступление шорт-трекистов.

«Летом провели хорошую подготовку. Осенью мы выступили на Кубке мира и значительно повысили свои результаты. На 90 % мы выполнили свой план», - добавил Мадигали Карсыбеков.

Напомним, казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев занял четвертое место на Олимпиаде-2022.