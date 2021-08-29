РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:21, 29 Август 2021 | GMT +6

    Главный тренер сборной по футболу Талгат Байсуфинов заболел коронавирусом

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов получил положительный тест на коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Совсем скоро сборной Казахстана предстоит сыграть три матча отборочного раунда чемпионата мира 2022 года, первый из которых состоится уже 1 сентября в Нур-Султане против Украины, а затем будут гостевые противостояния с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

    Отметим, что Казахстан стартовал в отборе домашним поражением от Франции и гостей ничьей с Украиной. На данный момент сборная занимает последнее место в группе D с одним очком, лидирует Франция (7), за ней Украина (3), Финляндия (2) и Босния и Герцеговина (1).


    Теги:
    Коронавирус в РК Спорт Футбол
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!