Главный тренер сборной по футболу Талгат Байсуфинов заболел коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов получил положительный тест на коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Совсем скоро сборной Казахстана предстоит сыграть три матча отборочного раунда чемпионата мира 2022 года, первый из которых состоится уже 1 сентября в Нур-Султане против Украины, а затем будут гостевые противостояния с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

Отметим, что Казахстан стартовал в отборе домашним поражением от Франции и гостей ничьей с Украиной. На данный момент сборная занимает последнее место в группе D с одним очком, лидирует Франция (7), за ней Украина (3), Финляндия (2) и Босния и Герцеговина (1).