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Главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку оценил возможности команды на Олимпиаде

10 Февраля 2022 22:49
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Главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку оценил возможности команды на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер национальной сборной Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков оценил выступление своей команды на зимней Олимпиаде в Пекине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это третья Олимпиада Абзала Ажигалиева и Дениса Никиши, остальные участвуют впервые. На первой дистанции наша команда вышла на пятое место, что является для нас высоким результатом. За медали боролись 12 команд, наши мальчишки и девчонки не падали, все по правилам прошли правильно. Тем не менее, результаты наших девочек все еще ниже. Денис и Абзал, Адиль - хорошие спринтеры. Из-за нехватки спринтерства у девушек не получилось побороться за медали», - сказал Мадыгали Карсыбеков на онлайн пресс-конференции.

Тренер отдельно остановился на выступлении Адиля Галиахметова.

«С одной стороны, не хватило мастерства. По правилам шесть человек, выйдя на соревнования, показали бы высокие результаты. Но сам Адиль - талантливый от природы. У нас не было такого многоборья. Он бегает как на 500 метров, так и на 1000, 1500 и 3 тысячи метров. Мы надеемся, что чемпионат мира будет призовым», - добавил Мадыгали Карсыбеков.

Отметим, 23-летний А. Галиахметов впервые принял участие во взрослой Олимпиаде и при первой же возможности получил путевку в финал. Вчера он пробежал 1500 метров по шорт-треку и занял 8 место. Завтра казахстанские шорт-трекеры выйдут на 500-метровую гонку.


Фото: prosports.kz


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#Спорт   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Серик Сабеков

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